Espectáculos

¡Agárrense, mucha, porque la noticia del día nos tiene con el corazón derretido! David Castro y Pamela Paz, esa pareja de locutores, actores y creadores de contenido que tanto nos gusta, volvió a dejarnos enternecidos con una serie de fotos que gritan: ¡bebé en camino! Las plataformas digitales se llenaron de ternura con este esperado anuncio de su primer embarazo, y es que estos dos sí que saben cómo mantener a sus seguidores al filo del asiento.

Fue Pamela quien agarró el micrófono –metafóricamente, claro– en una publicación súper emotiva. Se fue con todo el amor y la gratitud hacia David, dedicándole unas palabras que eran pura miel y celebraban este paso tan importante en sus vidas. Imagínense el nivel de emoción cuando la comunicadora habló de la "ilusión de unir sus sangres". ¡Qué romántico suena eso! También aprovechó para agradecerle al futuro papá por haberla elegido como la madre de su hijo. Eso no es solo una frase bonita, es un sentimiento profundo y una muestra de un amor bien consolidado, ¿o no?

Y hablando de ese baby, ya sabemos que se llamará Aarón. No es cualquier nombre, tiene su peso y su historia. Es de origen hebreo y, prepárense para esto, significa "fuerza" e "iluminación". Con ese nombre, ya sabemos que el pequeño Aarón viene a este mundo con una vibra poderosa. ¡Qué pilas esos papás eligiendo un nombre con tanto significado!

Como era de esperarse, las redes explotaron. Cientos de comentarios no se hicieron esperar, con felicitaciones por todos lados y un montón de mensajes de cariño para la pareja, tanto de sus fans como de sus colegas del medio. Es que cuando el chismecito es bueno, ¡nadie se aguanta! Y es que, si somos honestos, la idea de verlos formar una familia no es nueva; ya antes habían bromeado con eso, así que para muchos de nosotros, este anuncio se sentía como algo que ya venía en camino.

Este momento tan especial no solo es importante para ellos, sino que consolida uno de los capítulos más felices en la vida personal de estos talentos guatemaltecos. Siempre han sido de los que comparten su vida con su comunidad digital, manteniéndonos al tanto de cada etapa de esta hermosa experiencia. Y la verdad, verlos así de felices, con esa emoción desbordada, es pura inspiración. ¿Será que ahora nos toca ver fotos de la habitación del bebé? ¡Ay, qué emoción!