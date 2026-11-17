Espectáculos

Este lunes 16 de noviembre el universo musical se alborotó con la noticia del año: se dieron a conocer los nominados para la 69ª edición de los Premios Grammy en 2027. ¡Imaginate, una ceremonia con cien categorías, cinco de ellas recién estrenadas, buscando reconocer lo más top de la industria!

La Rosalía, nuestra reina indiscutible, llega con diez candidaturas que son pura bomba, incluyendo las categorías de Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. Y obvio, Taylor Swift no se queda atrás, sumando cinco nominaciones en las categorías más cotizadas. Pero la verdad, aquí en Guate, lo que nos tiene echando chispas es la impresionante lista de artistas colombianos que van a sacar la cara por Latinoamérica. ¡Preparate porque esto se pone bueno!

¡Los Grammys 2027: novedades y el relajo internacional que se armó!

Esta edición trae cinco categorías nuevecitas para refrescar la competencia: Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B, Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional, Mejor Álbum de Música Folk Tradicional y Mejor Canción Latina. ¡Esas sí son ganas de incluir a todo el mundo!

La gran noche de los Grammy se va a armar el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La gala principal arrancará a las 7 p. m., hora de Colombia, pero ojo que antes, a las 2:30 p. m., empieza la Premiere Ceremony, donde se entregan la mayoría de los premios. Así que, ¡a estar pilas desde temprano!

¡La legión colombiana que nos tiene chillando de emoción!

La música colombiana está diciendo 'presente' con un poder increíble en esta edición de los Grammy. ¡Pilas, que aquí les va la lista de los que nos tienen inflado el pecho!

En Mejor Álbum de Música Urbana, J Balvin y el mero, mero Ryan Castro (un rapero, cantante y compositor colombiano conocido por éxitos como "Quema" y "Jordan") están nominados por su trabajo en 'Omertà'. Ryan Castro también se coló solito en esa misma categoría con 'Hopi Sendé'. ¡Doble de Ryan, doble de flow!

Y no podía faltar el Ferxxo, Feid, que también compite en Mejor Álbum de Música Urbana con 'El Green Print: La Saga (Disc 1)'.

La bichota, Karol G, viene con dos nominaciones de peso: Mejor Álbum de Pop Latino por su 'No Me Arrepiento de Sentir Tanto' y en Mejor Canción Latina por el temazo 'Ahí'. ¡Un hit tras otro!

El icónico Juanes, con su álbum 'JuanEsteban', está nominado a Mejor Álbum Latino de Rock/Alternativo. ¡Y ojo que este álbum ya la rompió en los Latin Grammy llevándose el mismo premio! ¿Será que repite la hazaña?

Nuestra loba mayor, Shakira, está nominada a Mejor Interpretación Internacional por 'Dai Dai', una colaboración con Burna Boy que, para qué nos vamos a mentir, se globalizó a mil durante el Mundial de Estados Unidos. ¡Shaki siempre innovando!

Y para cerrar con broche de oro la representación colombiana, en Mejor Álbum Tropical Latino tenemos a Fonseca con 'Antes Que El Tiempo Se Vaya', y al legendario Carlos Vives (ese cantor, compositor y actor colombiano que mezcla la cumbia con pop y rock y ya tiene dos Grammy y doce Latin Grammy) con 'El Último Disco Vol. 1'. ¡Pura tradición y sabor!

La competencia está dura: otras categorías principales

Y si pensabas que solo la música urbana y latina estaba prendida, ¡te equivocás! Las categorías principales están que arden con nombres de talla mundial. Para Grabación del Año, se enfrentan pesos pesados como Olivia Dean con 'Man I Need', Bruno Mars con 'I Just Might', la Rosalía junto a Björk y Yves Tumor por 'Berghain', y Taylor Swift con 'The Fate of Ophelia'. ¡Casi nada!

En Álbum del Año, vemos a Phoebe Bridgers con 'Lost Weekend', Bruno Mars con 'The Romantic', Olivia Rodrigo con 'you seem pretty sad for a girl so in love', y claro, otra vez la Rosalía con 'LUX (Complete Works)' y Taylor Swift con 'The Life of a Showgirl'.

Y para Canción del Año, la competencia no baja: 'Berghain' de Rosalía, Björk y Yves Tumor, 'the cure' de Olivia Rodrigo, 'hate that i made you love me' de Ariana Grande, y 'I Knew It, I Knew You' de Taylor Swift. ¡De infarto!

Con tanto talento junto, la verdad es que la gala del 7 de febrero de 2027 va a ser un fiestón inolvidable. ¿Vos ya tenés tu quiniela lista para ver quién se lleva el gramófono a casa?