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¡Pilas pues, patojos! Después de una espera de 13 años, el Grand Theft Auto VI (GTA VI) está a punto de caer, y la expectativa es una locura. Estamos hablando de la saga de videojuegos más exitosa de la historia, ¡cabal!

El capítulo anterior, que salió en 2013, vendió como 225 millones de copias. Imagínense, eso es casi la mitad de los 470 millones de juegos que ha vendido toda la saga desde 1997. Y ahora, las proyecciones para este nuevo lanzamiento son de infarto: solo en su primera semana, se espera que el GTA VI venda ¡50 millones de juegos! Según Newzoo, esto significaría ingresos de US$4 mil 500 millones, el triple de los entre US$1 mil y US$1 mil 500 millones que habría costado su desarrollo, lo que lo sitúa como el juego más caro de la historia. ¡Una onda bien loca!

La historia que nos trae esta entrega es un retrato sin filtros y súper realista de lo más oscuro de la cultura occidental. Los protagonistas son Lucía, que acaba de salir de la prisión y es la primera mujer en ser personaje principal en la saga, y Jason, su pareja. Una onda tipo Bonnie & Clyde que van a estar haciendo atracos, metiéndose con criminales de todo tipo y huyendo de la policía en el gigantesco mapa de Leónida, un lugar inspirado en Florida.

Todo empieza cuando un atraco, que parecía fácil, sale fatal, y de ahí se desata una conspiración criminal enorme. El escenario de Leónida es puro contraste: por un lado, el lujo desmedido de Vice City; por el otro, la pobreza en las áreas rurales y pantanos llenos de caimanes. Hay tecnología de punta en laboratorios y tradiciones ancestrales en las comunidades de pescadores. ¡Un desorden total!

Con una trama así de sórdida, no es sorpresa que el juego tenga una clasificación PEGI 18 en Europa, o sea, es solo para adultos. Imagínense, en el juego se puede contratar trabajadoras sexuales, andar en clubes para adultos, ser violento con la gente o la policía, robar bancos, agredir, drogarse, humillar, acosar, usar redes sociales, manejar como locos cualquier vehículo, hacer deporte y hasta ¡alimentar animales con las víctimas de las atrocidades de los personajes!

RockStar Games ha creado un universo donde los jugadores tienen libertad absoluta para hacer lo que les dé la gana con los personajes. ¿Será que estamos listos para este nivel de libertad y polémica, o el control de los papás tendrá que ser de hierro?