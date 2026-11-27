Jennifer López confesó que estuvo a punto de rendirse con el amor tras su divorcio con Marc Anthony
Jennifer López calificó la ruptura con el cantante y actor Marc Anthony como uno de los momentos más difíciles de su vida personal. La artista confesó que, tras esa separación, sintió que su futuro sería incierto y llegó a pensar: “Me he rendido con el amor, me estoy rindiendo con la vida, con todo”.
Esta relación fue la más larga que López ha tenido y fue con quien tuvo a sus hijos gemelos, Emme y Max, quienes tenían solo tres años cuando ocurrió el divorcio. Durante un especial de The JLO Show: Live in Las Vegas, la cantante habló sobre sus experiencias matrimoniales y los desafíos que enfrentó después de aquel proceso, que fue su tercer divorcio.
Antes de esto, López ya había pasado por dos fracasos matrimoniales: se casó con el bailarín Ojani Noa en 1997 y se divorciaron en 1998, y posteriormente contrajo matrimonio con Cris Judd en 2001, separándose en 2003. Con Marc Anthony se casó en 2004, anunciaron su separación en 2011 y el divorcio finalizó en 2014.
La intérprete de On the Floor intentó matizar estas confesiones con humor y, entre risas, reconoció que su experiencia con los matrimonios ha sido complicada.
En medio de la desesperación y la tristeza, López buscó el consejo de Louise Hay, a quien considera una de sus mentoras. La escritora de autoayuda y conferencista motivacional la escuchó quejarse y decirle que no sabía cómo seguir adelante. En ese momento, Hay le preguntó si era bailarina y, ante su respuesta afirmativa, le cuestionó: “¿Y qué haces cuando te equivocas al aprender una coreografía?”. López respondió que seguía bailando hasta que salía bien.
Desde entonces, la actriz afirma que simplemente sigue adelante hasta que consigue hacer bien los pasos. Sin embargo, esto no evitó nuevos tropiezos, como ocurrió con su cuarto matrimonio con Ben Afflek, con quien se casó luego de retomar su relación en 2022 y se divorciaron en 2025.