Espectáculos

Brad Pitt tiene planeado pasar las celebraciones de fin de año junto a su pareja, Ines de Ramon, además de compartir con sus amigos y familiares. El actor aprovechará que vienen las festividades de Día de Gracias y Navidad para descansar, ya que ha tenido un año cargado de compromisos en la industria del cine.

Una fuente cercana al actor compartió que Pitt busca dedicarle tiempo a su vida personal durante las próximas semanas. Según se informó, el protagonista desea aprovechar este respiro porque el año ha sido muy intenso en lo laboral y está deseando tener un tiempo de descanso.

Planes de viaje y romance

Pitt e Ines de Ramon también tienen previsto realizar un pequeño viaje durante las vacaciones. El objetivo de este escape es aprovechar el tiempo juntos antes de que el actor retome sus actividades profesionales el próximo año, ya que tiene varios proyectos programados.

La pareja mantiene una relación sentimental desde noviembre de 2022. Desde que empezaron, han realizado distintas apariciones públicas, asistiendo juntos a conciertos y a presentaciones y estrenos de las producciones cinematográficas de Brad. En los últimos meses, han coincidido en diversos eventos relacionados con la carrera del actor.

Una de sus apariciones más recientes fue el 16 de noviembre, durante la presentación en Los Ángeles de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. En ese evento, ambos caminaron juntos por la alfombra roja y posaron para las fotografías.

Una tradición emotiva

Este no es el primer año que pasan juntos las fiestas, ya que la pareja también compartió las celebraciones de fin de año durante 2025. En aquel entonces, se mencionó que las fiestas representaban un periodo de especial carga emocional para Pitt, aunque también se destacó lo agradecido que se siente de tener a la diseñadora de joyas en su vida.

Contexto y vida personal

Brad Pitt es un actor y productor norteamericano reconocido en Hollywood. Antes de iniciar su relación con Ines de Ramon, estuvo casado con Jennifer Aniston y posteriormente con Angelina Jolie. Con Jolie comparte seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox.

Pitt y Jolie se separaron en 2016, luego de 12 años de relación y dos años de matrimonio. El proceso de divorcio quedó finalizado en diciembre de 2024.

Un año lleno de estrenos

El año ha estado marcado por mucha actividad profesional para el actor. En septiembre de 2026 presentó The Heart of the Beast, un thriller de supervivencia dirigido por David Ayer.

Actualmente, Brad Pitt protagoniza The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, una película independiente que funciona como continuación de Once Upon a Time in Hollywood (estrenada en 2019). Esta nueva cinta está dirigida por David Fincher y cuenta con un guion de Quentin Tarantino.

El lanzamiento de esta producción contemplaba una exhibición en salas de cine durante dos semanas a partir del 25 de noviembre, antes de llegar a Netflix el 23 de diciembre.

La verdad es que Brad se merece sus vacaciones después de tanto trabajo, ¿no creen?