Espectáculos

¡Qué nivel el de Christian Nodal desde cipote! El cantante de regional mexicano nos dejó a todos con el ojo cuadrado al compartir en su Instagram un video de cuando era un patojito, ¡bien chiquito, pues!, imitando al mismísimo Rey del Pop, Michael Jackson. Y no es cualquier imitación, ¡es un clip donde canta “Ben” con una maestría que ya quisieran muchos artistas hechos y derechos!

En el video se le ve a Nodal con una presencia escénica que ya brillaba con luz propia. La soltura con la que se movía frente a la cámara, sin ninguna pena, y la afinación impecable de su voz, ¡eran impresionantes! La gente en redes se alborotó un montón, y es que ver ese entusiasmo y esa voz desde tan carajito, de verdad que te deja sin palabras. ¿Quién no se sorprendería de ver al intérprete de regional mexicano cantando un clásico de MJ?

Nodal, que siempre nos tira su toque personal, acompañó la publicación con un mensaje bien bonito y reflexivo. Dijo que “Los recuerdos son el verdadero tesoro. ¡Lo hermoso que es soñar! Jajaja”. Y es que sí, al ver ese video uno no puede evitar echar a volar la imaginación y recordar esos sueños de la niñez que nos hacían sentir invencibles.

Pero la cosa no se quedó solo en el recuerdo personal. Christian también quiso darle las gracias a su tío Iván, a quien le dio el crédito por haberle enseñado a cantar, por haberlo animado a soñar con una vida en los escenarios y, lo más chistoso, por haber grabado “esta joyita”. ¡Un tío así vale oro, de verdad!

Este video, que empezó siendo un tesoro familiar, ahora es un regalazo para todos sus seguidores, quienes pudieron conocer una faceta súper tierna y talentosa de Nodal en su niñez. Demuestra que la chispa de artista, cuando está ahí, ¡se ve desde que uno es un guiro! Y vos, ¿ya lo habías visto? ¿Qué te pareció?