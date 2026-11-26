Espectáculos

Christina Aguilera aterrizó en Lima el jueves 19 de noviembre para dar su primer concierto en Perú en el Estadio Nacional. Desde que pisó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sus fans, los Fighters, la estaban esperando para seguir cada uno de sus pasos hasta el hotel Westin, donde se quedó durante todo su viaje.

La artista no se hizo la difícil y se mostró super buena onda con todo el mundo. Se tomó fotos con sus seguidores, firmó discos y otros objetos, y posó para todas las cámaras que se le acercaron. Además de el show, aprovechó para turistear y visitó la Huaca Pucllana y el restaurante Maido.

Para cerrar con broche de oro, el lunes publicó un video con los mejores momentos de su concierto en Lima. Lo más cool es que lo acompañó con la versión en salsa de Ven Conmigo, que estrenó el sábado durante su presentación, y puso que Perú TQMMMM.

Obsesionada con las alpacas y la comida

Christina quedó fascinada con las llamas. El martes compartió fotos y videos desde una tienda de recuerdos en Miraflores donde estaba rodeada de figuras de alpacas y llamas. En un video se le ve super emocionada y decía entre risas que le encantaban las que se veían más esponjosas y que tenían diferentes colores.

Pero no solo fueron los peluches; la cantante también se puso a probar sombreros junto a su pareja, el productor Matthew Rutler. En sus redes sociales compartió que probó tiradito, causa limeña y chicha de jora, y hasta se le escucha decir "sí se puede" mientras disfrutaba de la comida con Rutler.

Para terminar de vivir la experiencia local, salió a bailar al bar Velvet con todo su equipo. En sus redes escribió que Perú le robó el corazón por su cultura tan rica, la comida deliciosa, la gente amable y, por supuesto, las alpacas.

El susto del sismo y las compras

La visita de la cantante puso felices a los comerciantes locales. Una vendedora del mercado de artesanías de Miraflores contó que el equipo de Aguilera se llevó un montón de cosas, especialmente sus bailarines, que compraron chullos, llaveros y diversos souvenirs.

Sin embargo, no todo fue fiesta. El viernes 20 de noviembre, mientras la cantante caminaba por el establecimiento, ocurrió un sismo de magnitud 6.7 en Junín. La situación estuvo tensa y, según el testimonio de la vendedora, uno de los guardaespaldas tuvo que cargar a la artista para sacarla rápido hacia la calle.

Sobre las compras personales, otra vendedora detalló que Christina eligió stickers, imanes, figuras de llamas y alpacas, y hasta una llamita con lentes. Por su parte, Matthew Rutler comentó que era su primera vez en el país y que definitivamente no será la última porque es un gran país donde se siente el espíritu de la gente.

Christina Aguilera partió del Perú el domingo, después de regresar al hotel donde se hospedaba y concluir su visita a Lima.