Espectáculos

¡Agarren sus cassettes porque Ana Torroja nos hizo viajar en el tiempo! La legendaria voz de Mecano se apareció en el Teatro Morelos de Toluca el jueves 19 de noviembre y, miren, ¡fue un concierto de esos que te marcan el alma! Con su gira “Se ha acabado el show”, la española no solo cantó, sino que nos armó un fiestón donde la nostalgia se mezcló con lo más fresco de su repertorio.

¿Y qué canciones creen que nos regaló? ¡Ay, papacito! Temazos que son puro himno generacional como “Hijo de la luna”, “Mujer contra mujer” y “Me cuesta tanto olvidarte” formaron parte del recorrido musical de la noche. Era de esperarse que los celulares estuvieran en el aire grabando cada instante, y que las voces del público hicieran un coro monumental. ¡Es que hay canciones que nunca pasan de moda, vos! Son canciones que siguen pasando de una generación a otra.

Pero ojo, que no todo fue un flashback noventero. La Torroja también le dio su merecido espacio a las rolas de su nuevo disco, que, curiosamente, comparte nombre con la gira: “Se ha acabado el show”. Este álbum tiene una historia bien chilerísima: nació después de una etapa de dudas sobre qué más contarle al mundo a través de su música. ¡Pero la creatividad es poderosa! Se echó las diez canciones en menos de un año y, para rematar, participó en la composición de todo el material. ¡Y para esta gira, se trajo a puros músicos y gente de producción mexicanos! ¡Eso sí es apoyar el talento de acá, qué buena onda!

Y justo cuando uno pensaba que ya no podía haber más emoción, ¡bam! Llegó el momento que nos dejó sin aliento. Cuando las personas comenzaron a pedir canciones, Ana Torroja, con toda la vibra, se mandó a interpretar ¡varias a capela! ¡Imaginate esa conexión! Fue un intercambio directo y súper íntimo con la banda sonora de nuestras vidas, un guiño a los fans de toda la vida desde Mecano y a los que se subieron al barco en su etapa solista. ¡Esa es una jugada maestra, mano! ¡Con eso se ganó a cualquiera!

Así que el Teatro Morelos no solo fue un lugar, ¡fue el epicentro de un montón de recuerdos, canciones nuevas y miles de voces cantando al mismo tiempo! Un concierto de la Ana que, sin duda, nos recordó por qué es una leyenda. ¿Quién no se apuntaría a otro round de estos?