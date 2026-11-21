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A ver, seamos honestos: tu perfume dice más de vos que tu feed de TikTok. ¡Es la pura verdad! Un buen aroma te acompaña en el chismecito, en el mood de diva o se vuelve tan vos que ya no hay vuelta atrás.

Y para confirmar esta teoría, Perfumerías Fetiche nos acaba de traer la joya de la corona: "La vie est belle L'Elixir Very Cherry" de Lancôme. ¡Prepárense para una cereza como nunca antes, con un giro floral y amaderado que te va a volar la cabeza!

Olvidate de la cereza tímida; esta versión es para la gente que no le teme a ser quien es. Su concepto es pura autenticidad, confianza y la libertad de ser una misma, ¡así como nos gusta a nosotros! Es una mezcla mágica que logra que lo dulce no empalague y que lo amaderado no te haga sentir en un bosque oscuro. ¡Pura vibra chic y misteriosa!

Estamos hablando de una triada explosiva: frutal, floral y amaderada. La composición arranca con un acorde de cereza negra que viene con todo, jugoso y vibrante. Pero no solo eso, le sumaron absoluto de hoja de violeta para ese toque empolvado y misterioso que nadie espera.

Y para ponerle la cereza al pastel (literalmente), la madera de oud le da una profundidad cálida y sensual que… ¡ay, dios mío! Olvidate de los perfumes de cereza que huelen a caramelito. Este es para las que tienen personalidad con P mayúscula: luminosa pero intensa, espontánea pero elegante. ¡Así es la gente de buen gusto!

Los cerebritos detrás de esta maravilla son los maestros perfumistas franceses Antoine Maisondieu y Christophe Raynaud. Ellos fueron los encargados de que cada spray sea un viaje a diferentes facetas de tu yo interior.

Y el empaque, ¡uff! La reconocida diseñadora de vidrio Suzanne Dalton agarró el frasco icónico de "La vie est belle" y le dio un cambio de look total. Ahora viene con un degradado en tonos cereza oscuros, unas alas brillantes que te hacen sentir una diosa y, obvio, la sonrisa emblemática grabada en cristal que ya todos conocemos.

Con esta chulada de Very Cherry, Lancôme demuestra que no se cansa de innovar. Es una creación que combina intensidad y elegancia de una forma que te va a encantar. Si sos de los que quieren dejar huella por donde pasan, pero sin ser exagerados, este perfume es tu nuevo mejor amigo. Sirve para el día a día o para esa salida especial.

Al final, más allá de la cereza, esta propuesta pone en el centro la autenticidad y la posibilidad de expresar la propia personalidad sin ajustarse a expectativas. ¿Qué esperas para probarlo? Ya está disponible en Perfumerías Fetiche, así que dale una vuelta por su tienda en línea o caeles a una de sus sucursales. ¡No digas que no te avisamos!