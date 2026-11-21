Espectáculos

Mia McEwen, la talentosa cantante, compositora y actriz guatemalteca de 18 años, está dejando una huella imborrable en la industria musical internacional. Con una formación artística completísima que incluye canto, danza, actuación, composición y teatro musical, y presentaciones en Guatemala, Nueva York, Miami y Los Ángeles, esta chapina de pura cepa no para de escalar. Su paso por Las Vegas la semana pasada y el lanzamiento de su nuevo tema lo demuestran.

Mia McEwen: ¡La chapina que conquistó Las Vegas!

Se nos fue a Las Vegas y la verdad, ¡la rompió! Mia McEwen estuvo presente en la semana de los Latin Grammy 2026, y no solo eso: también asistió a la gala Person of the Year, dedicada a Daddy Yankee.

Su agenda del 8 al 13 de noviembre de 2026 estuvo a tope, con actividades de prensa, entrevistas y un montón de encuentros clave en la industria de la música latina. Sin duda, esto es un empujón enorme para su proyección internacional, para que todo el mundo vea el talento que tenemos en Guatemala.

La 27.ª edición de los Latin Grammy se celebró el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena, y ahí estaba Mia, compartiendo espacio con figuras como Rosalía, Karol G, Juanes, Anitta, Carín León y Mon Laferte. Para ella, estar en medio de tanta estrella fue una oportunidad única para vivir el ambiente profesional de la industria y seguir puliendo su carrera. ¡Qué chilero que una guatemalteca esté ahí!

“Mientras Bailamos”: ¡El tema que nos pone a mover el esqueleto!

Después de ese fiestón en Las Vegas, Mia McEwen nos trajo la sorpresa más esperada: su nuevo sencillo “Mientras Bailamos”. ¡El estreno fue el viernes 20 de noviembre de 2026 en todas las plataformas digitales! Así que si aún no la has escuchado, ¡ya estás tardando!

La canción es una mezcla explosiva de merengue y reguetón, pensada para conectar con el público joven. Imaginate la energía tropical del merengue fusionada con los ritmos urbanos del reguetón, ¡pura bomba para bailar sin parar! La historia detrás es pura vida real: habla de esos recuerdos de una relación sentimental que se nos vienen a la mente con una canción. Pero ojo, no es una balada corta venas, ¡para nada! Transforma la nostalgia en una invitación a disfrutar de la música y a seguir bailando. ¡Así es como se supera!

Un detalle súper original de la rola es que incluye un diálogo entre amigas, donde una cuenta cómo una canción en la radio le trajo recuerdos del pasado. Esa espontaneidad le da un toque bien cercano y real. Este tema es parte de un proyecto que Mia estuvo trabajando durante 2026, metidísima en el proceso creativo y en definir su propio sonido. Con “Mientras Bailamos”, busca consolidar un repertorio original que grite sus influencias latinas y su evolución como artista. ¡Y la verdad es que le está quedando de lujo!

Una trayectoria de pura pila y talento

Mia McEwen comenzó su carrera artística desde chiquita, y se nota que es una pila. Su formación es de envidia: canto, danza, actuación, composición y teatro musical. Ha participado en proyectos musicales colectivos y grabaciones de elenco, lo que le ha dado experiencia en estudios y en trabajar con otros artistas. ¡Y no solo canta! También le entra a la percusión, tocando bongós y timbales, lo que demuestra su pasión por los ritmos latinoamericanos.

Su preparación incluye programas especializados en The Juilliard School en Nueva York, Frost School of Music en la Universidad de Miami, New York University y el Sweetland Institute en Italia. Además, en 2026 fue seleccionada para el GRAMMY Camp Los Ángeles y el NYU Steinhardt Summer Songwriters Workshop, talleres que la ayudaron a afinar sus habilidades como compositora y creadora de música original. Antes de lanzarse como solista, Mia ya brillaba en el teatro musical, interpretando a Dorothy en “El mago de Oz” en 2023 y siendo parte del elenco de “Alicia en el País de las Maravillas” en 2025. ¡Esta chapina va con todo y no hay quien la pare!