Espectáculos

Game of Thrones, esa serie que nos voló la cabeza por años y redefinió la fantasía épica, nos regaló personajes que se quedaron grabados en la memoria. Entre ellos, Daenerys Targaryen, la princesa exiliada de la legendaria Casa Targaryen, interpretada por la talentosa actriz británica Emilia Clarke, quien se autoproclama legítima reina y heredera del Trono de Hierro. Sin embargo, por muy grande que fuera su impacto, su desenlace en la octava temporada de la serie dejó a muchísima gente con un sabor amargo, sintiendo que no le hizo justicia a todo lo que habíamos visto antes.

Es innegable que Game of Thrones revolucionó el mundo de las series, pero también es imposible olvidar ese tramo final que provocó tantas críticas. Algunas decisiones creativas en los últimos episodios estuvieron a nada de convertirse en un grave problema, dejando a muchos fans decepcionados. Principalmente, la conclusión de las historias de varios personajes fundamentales se sintió como una gran oportunidad perdida. La mayoría estamos de acuerdo en que el equipo creativo, después de años construyendo personajes excelentes, simplemente los desaprovechó por completo al final.

El final que nadie entendió: Daenerys, la villana chafa

De todos los finales polémicos, el de Daenerys Targaryen fue el que más dio de qué hablar. La última temporada de Game of Thrones aceleró su transformación de forma casi inexplicable, convirtiéndola en una villana inverosímil en un cambio que muy pocos entendieron. Este desenlace no solo fue insatisfactorio para un personaje tan querido, sino que además alimentó esa recepción negativa general de toda la temporada. El desastre de esta decisión puso en riesgo el futuro de la franquicia.

Es que el legado de los Targaryen es clave para entender y conectar con los eventos principales del universo de Canción de Hielo y Fuego. Conocer de antemano un final tan desacertado como el de Daenerys podría haber complicado que los espectadores conectaran con otros miembros de su familia que vivieron en épocas anteriores, antes de los eventos que vimos en Game of Thrones.

Rhaenyra al rescate: La solución de La Casa del Dragón

Aquí es donde entra en juego La Casa del Dragón, la serie precuela que tuvo el reto de recuperar el brillo del apellido Targaryen. Con Rhaenyra como protagonista, la serie se enfrentó a un desafío grande: superar la sombra del final de Daenerys. Para suerte de HBO, a medida que La Casa del Dragón se acerca a su final, ha quedado claro que lograron evitar los problemas que dejó la conclusión de Daenerys. Para lograrlo, HBO necesitaba que Rhaenyra triunfara con su historia, porque George R. R. Martin la imaginó de un modo similar al que se retrata a Daenerys en la octava temporada. En la novela, Rhaenyra se sentía mucho más fría, calculadora, despiadada y cruel. Pero La Casa del Dragón, inteligentemente, decidió no seguir esa idea al pie de la letra. En lugar de replicar esa oscuridad, aprovechó la ambigüedad narrativa de la obra original para mostrar una Rhaenyra con muchísimos más matices.

Un personaje con más chispa y menos rollo

Este cambio fue un acierto total y un respiro para los fans. Al final, el personaje de Rhaenyra en la pantalla se asemejó mucho más a la esencia de Daenerys Targaryen en los inicios de Game of Thrones, cuando era una figura compleja y con la que podíamos empatizar. Esta decisión fue súper positiva, pues convirtió a Rhaenyra en un personaje mucho más interesante y profundo de lo que se veía en el libro. Aunque todavía falta ver cómo terminará su arco en la serie, La Casa del Dragón ya recuperó de la mejor forma el nombre y el honor de los Targaryen, demostrando que HBO supo jugar mejor sus cartas al darle un reemplazo a Daenerys después de que Game of Thrones se la volara.

¡Así sí se arreglan los chirmes, HBO!