Espectáculos

¡Se nos viene la Gala de Eliminación de La Granja VIP y los nervios están a mil! Es oficial, cinco Granjeros ya están en la Tabla de Nominación y corren riesgo de quedar fuera de la competencia este próximo domingo 22 de noviembre. Pero ¡ojo!, el público tiene una oportunidad de oro para rescatar a uno de ellos y mantenerlo en la granja.

Lo mejor de todo es que el proceso para votar es completamente gratis y súper sencillo. Solo necesitás tener acceso a internet y cualquier dispositivo electrónico a mano. ¡Nada de excusas para no participar en este chismecito!

Para echarle una mano a tu favorito, entrá al sitio web de Azteca UNO. Una vez adentro, buscá la sección "La Granja VIP", que está en la parte superior izquierda, y dale clic. Después, solo tenés que seleccionar la opción "Vota" y ¡listo! Te aparecerán los nombres de los nominados que están en riesgo en esta semana 11 de la competencia. Anotá bien quiénes son: Ivonne, Kevyn Contreras “Bicolor”, Kunno, Mono Osuna y Niurka. Tenés 10 votos para repartir como querrás, ¡incluso los podés duplicar! También hay un botón para votar de forma directa si andás con prisa.

¿Querés más poder? Si tus 10 votos no son suficientes, ¡no hay clavo! Después de usarlos, la plataforma te dará la opción de conseguir más. Solo tenés que seguir las indicaciones que saldrán en pantalla. Una de ellas es registrar un correo electrónico, y una vez que completes el proceso, ¡zas!, te darán 10 votos extra. O sea, pasás de tener 10 a ¡20 votos en total! Así sí que se siente el apoyo a tu Granjero preferido.

Pero ¡pilas! La hora de votar es en el momento exacto en que Adal Ramones, el conductor de La Granja VIP, lo indique en la transmisión de la Gala, este domingo 22 de noviembre. Así que no te lo perdás, sintonizá la Gala, activá las notificaciones del sitio web y seguilos en redes sociales para no perderte ni un segundo de esta competencia. ¿Ya sabés a quién vas a salvar?