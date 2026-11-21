Si estabas pensando en visitar Grecia, ahora es el momento. De ser un pequeño pueblo pesquero en Creta, Elounda se ha convertido en uno de los destinos de lujo más famosos de Europa.

Elounda debe su fama internacional a la visión de Spyros Kokotos y a tres hoteles icónicos: Elounda Mare, Porto Elounda y Elounda Peninsula.

Elounda Mare fue pionero con sus bungalows con piscinas privadas. En 1992, Porto Elounda introdujo habitaciones con piscinas privadas y el primer campo de golf hotelero en Creta. Elounda Peninsula destaca por sus exclusivas villas frente al mar, con piscinas privadas y amplios jardines.

Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson y Andrea Bocelli son solo algunos de los nombres famosos que se han relacionado con Elounda.

Hoy, el Six Senses Spa, el Il Borro Tuscan Bistro de la familia Ferragamo y Sumosan completan la experiencia.

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