Espectáculos

La talentosa Ana Isabelle, reconocida cantante, actriz y empresaria puertorriqueña, está en el ojo del huracán justo cuando se preparaba para el gran estreno de su película “Fight Back” en los cines. ¡Qué mala pata, dirían algunos! El chismol se armó cuando la estrella se pronunció, y no de la mejor manera, en contra del crítico de cine Emanuel Pagán, de Movie Squad.

En sus historias de Instagram, en la cuenta oficial de “Fight Back”, Ana Isabelle no se guardó nada y le tiró con todo al crítico. “Tengo que señalar a este chico porque me da mucha gracia, lo que escribiste Emanuel de Movie Squad”, dijo con un tono que dejaba ver cero gracia. El punto de la discordia fue un comentario de Pagán sobre cómo ella, Ana Isabelle, se había puesto muchos sombreros a la vez, y que, al final, el cine es un esfuerzo colectivo. A la actriz, esto le pareció algo bastante tonto para una reseña. Además, cuestionó su credibilidad, señalando que no sabía cuál era su preparación académica y que solo tenía dos mil seguidores. Remató diciendo que una crítica negativa dentro de muchísimas positivas no le afecta para nada. El episodio generó una ola de críticas hacia la actriz.

¡Los Sombreros de la Discordia!

Pero el drama no quedó ahí. Este jueves, la propia Ana Isabelle apareció como invitada en el programa “Alexandra a las 12”, donde la presentadora Alexandra Fuentes no dudó en abordar el tema. Con un semblante más tranquilo, la actriz intentó explicar su reacción. Empezó defendiendo la autogestión en el cine puertorriqueño, que a su juicio debe ser motivo de orgullo para todos, y señaló que los proyectos en Puerto Rico no son muchos. Insistió en que el hecho de usar muchos sombreros no significa que no tuviera un equipo detrás.

Acto seguido, la cantante y actriz se lanzó a justificar su explosión, pintando un cuadro de la presión que vivía. Explicó que la agarraron en un momento de estrés, a las 10:30 de la noche, cuando le enviaron la crítica, algo que usualmente no lee, mientras terminaba de coordinar la rueda de prensa y la premiere con un equipo pequeño. Dijo que la reseña le dio mucho coraje y la hirió, porque el filme es un trabajo que se ha hecho por dos años.

Ana Isabelle aclaró que no fue la crítica a su trabajo lo que le dolió, pues a eso ya está más que acostumbrada. Lo que le dolió, afirmó, fue que se dijera que el proyecto no es un esfuerzo colectivo por ella tener muchos sombreros, cuando hay más de 300 personas involucradas. Finalmente, la artista ofreció sus disculpas: “Yo me disculpo”. Añadió que, si esto ofendió a alguien, cree que se ha tergiversado lo que quiso decir.

¡No es la Primera Vez que hay Chismol!

Y ojo, que esta no es la primera vez que Ana Isabelle se ve envuelta en una controversia de este tipo. Apenas en el mes de septiembre, la vimos en plena discusión en vivo con su compañera de jurado Cristina Eustace, en la segunda gala de Objetivo Fama 2026, celebrada en el Distrito T-Mobile. ¡Un show que casi eclipsa el de los participantes!

Dos días después de aquel tenso momento, Ana Isabelle compartió un escrito donde reconocía que aquello no debió pasar. En ese entonces, lamentó que tanto ella como Cristina hubieran desviado la atención de los verdaderos protagonistas del reality: el talento de los concursantes.