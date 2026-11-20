Espectáculos

¡Qué onda, muchá! ¿Cuántos aquí no se han arrancado los pelos (metafóricamente, claro) porque subieron una historia a Instagram y, minutos después, se dieron cuenta de que le faltaba algo, tenía una palabra mal escrita o la música no iba con el vibe? La frustración era real, porque el único camino era eliminarla y volver a empezar, perdiendo cada 'me gusta' y cada visualización que con tanto esfuerzo habías conseguido. ¡Era un dolor de cabeza completo!

Pero pónganse pilas, porque la gente de Instagram por fin nos escuchó. El 18 de noviembre, soltaron una actualización que nos va a cambiar la vida: ¡ahora ya podemos editar nuestras historias después de publicarlas! Y lo mejor de todo es que no vamos a perder ni un solo 'like' ni esas vistas valiosas. Esto sí que es un gran cambio para todos los que vivimos pegados al cel.

Adam Mosseri, el mero mero director de la plataforma, fue quien confirmó esta chiva noticia. La clave aquí es el tiempo: tenés una ventana de quince minutos después de que tu historia esté en el aire para hacerle todos los cambios que se te antojen. ¿Que se te olvidó un sticker que le daba el toque? ¡Se lo ponés! ¿Que la canción que elegiste no es la correcta para tu mood? ¡La cambiás! ¿O un dibujo que querías añadir y se te fue el rollo? ¡Lo agregás sin problema! Y la maravilla es que todos esos corazoncitos, esas respuestas y las veces que ya la vieron tus seguidores, se quedan ahí, intactos.

El procedimiento para este milagro es más fácil que echar tortillas. Solo tenés que entrar a la historia que querés arreglar, buscar los tres puntitos que están en la esquina inferior derecha de la pantalla y ahí te va a aparecer la opción «Editar historia». Una vez dentro, podés moverle, quitarle, ponerle lo que quieras, sin que afecte nada de lo que ya habías ganado. Para que tus seguidores no piensen que sos un fantasma cambiando cosas al suave, Instagram va a poner una pequeña indicación de «editada» en la parte superior. Así, queda claro que le metiste mano, pero por una buena razón, no para hacer chanchullo.

Eso sí, la magia dura solo esos quince minutos. Si te tardás más, ya no hay vuelta de hoja y la herramienta se desactiva. Pero no nos quejemos, ¡esto ya es una gran cosa! Antes, equivocarse significaba empezar de cero y perder todo el engagement, lo cual era un bajón. Esta actualización le da un montón de flexibilidad a la mara que pasa subiendo contenido efímero. ¡Instagram, te tardaste, pero llegaste!