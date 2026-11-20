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¡Agárrense! Kris Jenner, la jefa del clan Kardashian-Jenner, una vez más nos dejó con el ojo cuadrado al hablar sin reservas de los procedimientos que usa para verse siempre impecable. Esta vez, la empresaria tiró la bomba al revelar que se ha hecho varias veces un tratamiento láser vaginal que suena a ciencia ficción: el famoso MonaLisa Touch. ¡Y la confesión no vino de cualquier lado, fue durante un episodio de The Kardashians mientras almorzaba y chismeaba con su amiga Shelli Azoff!

Con 71 años y cero complejos, Kris Jenner confesó que ya tenía programada otra visita a la ginecóloga para el procedimiento. Lo describió como un láser que se aplica en la vagina. Según ella, deja esa zona "realmente perfecta y bonita". Entre risas, comentó que hay que disfrutar un poco de la vida. No es la primera vez que lo hace.

Pero ojo, que aunque Kris lo haya presentado como su "secreto" para estar divina, el MonaLisa Touch no es solo de vanidad. Es un tratamiento que utiliza tecnología láser de dióxido de carbono (CO₂) para estimular la regeneración del tejido vaginal. ¡Ajá, como lo oyes! La Clínica Cleveland explica que ayuda a la reparación del tejido y a la producción de colágeno, elastina y vasos sanguíneos nuevos. Esto es clave para aliviar síntomas bien incómodos de la menopausia, como la sequedad y la atrofia vaginal, que pueden traer dolor y malestar en el día a día o durante el sexo. También puede ser una opción para pacientes que han pasado por cirugías ginecológicas, como una histerectomía. Así que tiene su lado médico bien importante.

Y claro, como buena Kardashian-Jenner, Kris no es ajena a los tratamientos estéticos. En 2025, antes de soplar las setenta velitas, se sometió a su segundo estiramiento facial, ¡porque el primero ya lo tenía desde hacía unos quince años! Ella misma le contó a Vogue Arabia que quería renovar su apariencia y convertirse en la mejor versión de sí misma. También, en 2024, fue transparente al compartir que tuvo que hacerse una histerectomía porque le detectaron un tumor en uno de sus ovarios. Todas estas conversaciones sobre envejecer con dignidad, bienestar y belleza son un clásico para la mamá de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie, que siempre las comparte con sus fans.

Los nuevos episodios de The Kardashians se estrenan los jueves a través de Hulu. ¡La verdad es que Kris siempre tiene algo con qué sorprendernos! ¿Hasta dónde llegarían ustedes por sentirse bien con su apariencia?