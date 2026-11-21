Espectáculos

¡Prepárense, raza, porque el mero mero ya está en la casa! Mañana, sábado 21 de noviembre, nuestro Ricardo Arjona, el chapín más famoso de la balada pop, llega a Torreón para un concierto que pinta para estar a reventar. ¡Imaginate la bulla! Los organizadores están calculando que entre diez mil y doce mil personas se van a dar cita en el Estadio Revolución para corear todos los éxitos. ¡Este evento es parte de su gira mundial “Lo que el Seco no dijo”! Y bueno, ¿quién no va a querer ver al Arjona en vivo?

Esta gira, la verdad sea dicha, ha dado la vuelta al mundo como tortuga sin freno, y ¡obvio que La Comarca, esa zona tan chula de Torreón, no se podía quedar fuera del mapa! El nombre de la gira viene de su disco Seco, que nos regaló en enero de 2025. ¡Y de ahí salieron varios rolones que nos llegan hasta el tuétano! Hablamos de temazos como ‘Barcelona’, ‘Despacio que hay prisa’ (¡qué título más Arjona!), ‘Luna’, ‘Poquita fe’, ‘Nirvana’, ‘Gritas’, ‘Mentira’, ‘Mujer’ o ‘Todo termina’. ¡Un verdadero banquete de letras profundas y esas metáforas arjonianas que tanto amamos (o que a veces nos dan risa, admitámoslo)! La cosa es que te ponen a pensar, ¿o no?

Pero ¡aguas! Esta no es la primera vez que el cantautor guatemalteco les hace la visita a los amigos laguneros. La última vez que se armó la fiesta con Arjona fue el 28 de octubre de 2022, en el Coliseo Centenario. ¡Lo llenó por completo, hizo un repaso de sus éxitos y le dedicó 'Acompáñame a estar solo' a una lagunera que iba vestida de novia! ¡Imaginate el dramón en vivo! ¿Será que mañana Arjona nos sorprende con otra historia de telenovela o alguna dedicatoria que se vuelva viral? ¡Ojalá y sea algo que nos deje con el ojo cuadrado!

Y pa' que veas que Arjona no se queda quieto, el pasado 2 de octubre nos soltó una sorpresa: ‘Amor factura’. Esta canción, que es una colaboración explosiva con Grupo Firme, ya lleva más de diecisiete millones de vistas en YouTube. ¡Un verdadero trancazo! Jorge Mata, el mero jefe operativo de ShowCase Entretenimiento, que está montando este eventazo junto con MusicVibe, anda tirando flores a diestra y siniestra. Dice que Arjona es 'uno de los artistas más importantes de Latinoamérica' y que viene con una 'gran experiencia musical y conceptual'. ¡Y es que no le podemos quitar la razón! Con millones de reproducciones en las plataformas de música y una carrera que es una enciclopedia de éxitos, ¿quién podría perderse a este artista? ¡Ni que estuviéramos locos!

Así que, si tenés la suerte de estar por Torreón y aún no te animás, ¡corré! Los boletos todavía están disponibles en www.boletea.com, en las taquillas del Estadio Revolución y en otros puntos de venta como Cimaco o el Coliseo Centenario. Después de cuatro años, el regreso del “Seco” promete ser un show inolvidable, de esos que te dejan hablando por semanas. ¿Será que Arjona nos deja 'secas' las gargantas de tanto cantar o nos hará echar una que otra lágrima con sus temas viejitos? ¡A ver qué tal le va al Arjona en Torreón!