Espectáculos

¡Prepárense, mara, que la Navidad ya llegó a Guate! Este viernes 20 de noviembre, la Plaza de la Constitución y la Sexta Avenida de la zona 1 se vistieron de fiesta para darle la bienvenida al Festival Navideño de la Ciudad 2026. ¡Un chivo que nadie se quería perder!

Cientos de personas, entre familias y amigos, se lanzaron al Centro Histórico para ser parte de esta inauguración, que oficialmente marca el inicio de las celebraciones de fin de año. Hubo de todo: comida rica, música que ponía a bailar a cualquiera, exhibiciones y todas esas atracciones clásicas que uno espera en un evento navideño.

Para ponerle ese toque especial a la noche, la legendaria Banda FM de Zacapa se lució en el escenario. Con sus 48 años de trayectoria musical, abrieron el festival con su show.

Así que, si te clavaste y no pudiste ir, ¡no hay clavo! Tenés hasta el 20 de diciembre para darte una vuelta. El festival está abierto de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, ¡perfecto para ir a cualquier hora!

Y ojo, que se vienen más sorpresas. Del 17 al 20 de diciembre, la Catedral se iluminará con el tradicional Mapping Navideño, con funciones a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas. Además, el domingo 13 de diciembre, no te podés perder el Desfile de Bandas, que arrancará desde el Parque Jocotenango hasta la Municipalidad, ¡con más de 50 bandas dando el todo!

¡La onda es que este año la Navidad está más chilera que nunca! ¿Ya tenés planes para irte a empapar del espíritu navideño?