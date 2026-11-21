Espectáculos

¡Mucha atención, mucha atención! La Arena CDMX se va a encender el jueves 10 de diciembre de 2026, porque ya tenemos a un nuevo integrante en el line-up de “Titanes de la Radio: El Concierto 2026 Ciudad de México”. ¡Y no es cualquiera! Se trata del icónico Aleks Syntek, que se suma a la fiesta con todo y su talento inconfundible. La verdad es que ya era hora de que nos soltaran otro nombre, ¡la intriga nos estaba matando!

Si pensaban que este evento era solo un concierto más, ¡se equivocan! Este es el junte que nadie pidió pero que todos necesitamos: lo mejor del pop y del regional mexicano en un solo escenario. Y con Syntek a bordo, la cosa se pone seria. El tipo es un verdadero referente del pop latino, con una trayectoria que ya supera las tres décadas, ¡así que imagínense la cantidad de éxitos que va a traer! Preparen esas cuerdas vocales, porque temas como “Duele el amor”, “Aquí estoy yo” y “Corazones invencibles” van a ser coreados hasta el cansancio. ¿Quién no ha cantado a todo pulmón alguna de estas en la ducha o en el carro? ¡Es imposible no hacerlo!

El estilo de Syntek siempre ha sido una joya, mezclando sonidos electrónicos con el pop de una forma que dejó huella . Además de sus rolas pegadizas, el cuate también ha creado bandas sonoras que son parte de su legado musical. ¡Un artista completo, pues! Y ni hablar de sus colaboraciones; ha colaborado con artistas de talla internacional como Ana Torroja, Alejandro Sanz y hasta Los Ángeles Azules. ¡Un tipazo con un CV musical que da envidia!

Aleks Syntek es el tercer artista que se une a este conciertazo, y lo hace junto a dos grandes de la música: Emmanuel y Mi Banda El Mexicano De Casimiro. ¡Imaginen ese mix de géneros y estilos! Este evento promete ser una noche llena de sorpresas y momentos inolvidables en uno de los recintos más importantes de México. Si no quieren perderse nada, ¡pilas con las redes sociales oficiales del evento! Ahí se darán a conocer los próximos artistas y, lo más importante, ¡cómo pueden ganar boletos para ser parte de esta experiencia musical! ¿Ya están listos para este pachangón?