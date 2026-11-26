Espectáculos

Adelina Castillo representó a Guatemala en la final de Miss Universe 2026, evento que se llevó a cabo el martes 24 de noviembre desde San Juan, Puerto Rico. La transmisión para el público guatemalteco inició a las 18:00 horas a través de Canal Antigua y sus plataformas digitales, mientras que el evento también se pudo ver en Telemundo Internacional y el canal E! Now Latino.

La candidata guatemalteca tiene 30 años y un perfil bastante impresionante: es médico general con especialidad en Pediatría y se prepara para la especialidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Para rematar, Adelina habla tres idiomas: español, inglés y griego.

Honestamente, tener a una pediatra políglota representando al país le subió el nivel al certamen. ¿Sienten que el perfil profesional ayuda a ganar la corona o es puro cuento?