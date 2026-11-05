عزت زين ينضم إلى مسلسل «عسل أحمر» مع هند صبري وآسر ياسين

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انضم عزت زين إلى مسلسل «عسل أحمر» الذي تدور أحداثه في أجواء التشويق والجريمة لمسلسل «عسل أحمر»، وأكد في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم أن تصوير العمل بدأ والتحضيرات اللي شغالة دلوقتي. المسلسل ده مجمع توليفة قوية، لأن البطولة لهند صبري وآسر ياسين، ومعاهم في التعاقدات الجديدة خالد كمال ونهى عابدين وعباس أبو الحسن.

الحكاية مستوحاة من رواية «دم على نهد»، وهتكون عبارة عن رحلة تحقيق في سلسلة جرائم غامضة؛ هند صبري هتلعب دور الصحفية اللي بتطارد الحقيقة، وآسر ياسين هيكون في دور القاتل المتسلسل. بصراحة، فكرة "القط والفأر" بين صحفية وقاتل متسلسل دايماً بتشدنا، وخصوصاً لما يكون الأبطال تقال كدة.

العمل ده من إخراج مريم أحمدي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية ووائل حمدي، وإنتاج صادق الصباح، ومقرر عرضه في الفترة اللي جاية. يا ترى مين فينا هيقدر يتوقع القاتل من أول حلقة؟