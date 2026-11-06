خناقة رمضان وميمي طلعت إشاعة.. والسر في الديكور

ترفيه

طلعت إشاعات كتير عن وجود خلافات في كواليس مسلسل "عشماوي" أدت لوقف التصوير، بس شركة الصباح طلعت بيان رسمي نفت فيه كل الكلام ده. الشركة أكدت إن محمد رمضان وبيتر ميمي علاقتهم قوية جداً وفيها احترام وتفاهم، وإنهم مركزين بس إنهم يقدموا عمل مميز للجمهور.

الحقيقة إن التصوير وقف لفترة مؤقتة عشان يكملوا تجهيزات الديكور، وكان من المقرر أن يُستأنف التصوير خلال يومين من صدور البيان. الشركة طلبت من الكل يتأكد من المصادر الرسمية قبل ما ينشروا أي أخبار، ووعدت الجمهور إن المسلسل هيكون مختلف وبأفضل صورة ممكنة.

يعني لا خناقات ولا دراما في الكواليس، الموضوع كله كان استكمال تجهيزات الديكور وخلاص.