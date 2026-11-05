وائل عبد العزيز "طبيب شرير" في مسلسل طوارئ مع بشرى

ترفيه

وائل عبد العزيز انضم رسمياً لمسلسل "طوارئ" اللي بتلعب فيه الفنانة بشرى دور البطولة، والعمل ده هيبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

وائل كشف إنه هيقدم شخصية طبيب شرير في قسم الجراحة، ومش بس كده، ده ناوي يسيطر على إدارة المستشفى ويخطفها من صاحبتها اللي هي شخصية بشرى، وده معناه إننا هنشوف صراعات ومشاكل كتير بين الشخصيات جوه المستشفى.

وائل أعلن الخبر ده بنفسه عن طريق حسابه على فيسبوك، ونشر صور بتجمع فريق العمل. المسلسل ده من تأليف محمد مهاود وإخراج إبراهيم العوام.

وبالنسبة لآخر أعمال وائل، كان ظهر في رمضان 2026 في مسلسل "وننسى اللي كان" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشيرين رضا وقدم فيه شخصية أحمد. كمان شارك في فيلم "الهجام" مع أحمد عبد الله محمود في دور ضابط، وكان ضيف شرف في فيلم "شريط 6".