داوود حسين احتفل بعيد ميلاده.. ملك التقليد اللي ضحكنا سنين

ترفيه

الفنان داوود حسين احتفل بعيد ميلاده يوم 5 نوفمبر، وهو اللي اتولد في نفس التاريخ في مدينة الكويت. الحكاية بدأت من أيام الدراسة، لما اكتشف موهبته في تقليد الشخصيات وخصوصاً المدرسين من خلال الأنشطة المسرحية، وبعدها دخل في فرق مسرحية زي مسرح السور والمسرح الكويتي والمسرح العربي، وطبعاً مسبش الموضوع للموهبة بس، لكنه دخل المعهد العالي للفنون المسرحية عشان يدرس التمثيل بشكل أكاديمي.

نقطة التحول الحقيقية كانت في مسلسل «العتاوية»، وده بعد ما اتعرف على الفنان عبد الحسين عبد الرضا خلال دراسته، اللي فتح له الباب وشارك معاه في مسرحية «باي باي لندن» اللي كانت بداية الانتشار الجماهيري الواسع.

لو بصينا على أعماله التلفزيونية، هنلاقي تنوع كبير بين الكوميديا والدراما في مسلسلات زي «على الدنيا السلام» و«قاصد خير» و«قرقيعان» بأجزائه. أما في البرامج، فاستغل موهبته في التقليد في برنامج «فضائيات» مع الفنانة الراحلة انتصار الشراح، وقدم برنامجي «داوود شو» و«فاصل ونعود مع داوود».

وعلى المسرح، شارك في عروض زي «زوجة من سوق المناخ» و«علاء الدين». وفي السينما شارك في «عندليب الدقي» مع محمد هنيدي. ده غير إنه جرب الدبلجة الصوتية في أعمال الرسوم المتحركة.

بصراحة، داوود حسين قدر يجمع بين سرعة الأداء وخفة الظل، وخلى شخصيته مرتبطة بذاكرة المشاهدين في كل الوطن العربي من المحيط للخليج.

تفتكروا مين أكتر شخصية قلدها داوود حسين وكانت هي «الماستر بيس» بتاعته؟