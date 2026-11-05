رسمة على المسرح.. مفاجأة من فان لعمرو دياب في حفلة كيان سيتي

ترفيه

عمرو دياب عمل حالة حلوة في حفلة كيان سيتي، بعد ما قدم مجموعة من أشهر أغانيه اللي الجمهور تفاعل معاها جداً على المسرح، وكمان غنى أغاني من ألبوم "حبيتك".

أحلى لقطة في الحفلة كانت لما واحد من المعجبين فاجئ الهضبة بهدية عبارة عن صورة مرسومة له، وعمرو دياب استقبلها على المسرح في وسط تفاعل كبير من كل اللي كانوا حاضرين.

وبالنسبة للأرقام، أغنية "لولا البنات" من ألبوم "حبيتك" حققت أرقاماً قياسية على يوتيوب ووصلت لـ 35 مليون مشاهدة. الأغنية دي من كلمات مصطفى البرنس، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وبالنسبة للي جاي، عمرو دياب عنده حفل في لندن يوم 20 ديسمبر ضمن جولة أوروبية هيقوم بيها الفترة اللي جاية. ده غير إنه كان أعلن قبل كده عن حفل في مدينة الجونة يوم 22 أكتوبر تزامناً مع مهرجان الجونة السينمائي.