أحمد العوضي رايح عين شمس يذبح حلاوة تصوير «سلطان الديب»

ترفيه

أحمد العوضي قرر يحتفل ببداية تصوير مسلسله الجديد «سلطان الديب» مع أهله وجيرانه في منطقة عين شمس، بعد ما علقوا لافتة بيعبروا فيها عن انتظارهم للمسلسل.

العوضي نشر صورة اللافتة على حساباته في السوشيال ميديا وشكرهم على دعوتهم، وذكر «مربع الموت» عين شمس والمطرية والحلمية وعزبة النخل. وأعلن إنه نازل لهم «بكرة» بعد صلاة الجمعة عشان «يضحي ويدبح حلاوة» بمناسبة بدء تصوير العمل اللي وصفه بـ «مسلسل الشارع».

وبالنسبة للي بيسألوا عن المسلسل، «سلطان الديب» هيجمع توليفة فنانين كبيرة، حيث يشارك في البطولة رانيا يوسف وسوسن بدر ويارا السكري ومحمود عبد المغني وهدى الإتربي ولجين خليفة، بجانب أسماء تانية لسه هتنضم للقائمة.

العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج تامر مرسي، ومن المقرر إنه يدخل السباق الرمضاني لسنة 2027. وطبعاً الكل مستني يعرف تفاصيل الشخصيات والقصة، بس حالياً التركيز كله على احتفالية العوضي في منطقته.

الحركة دي من العوضي تثبت إنه لسه فاكر أصله، ومين فينا مبيحبش الاحتفالات اللي فيها دبح وأكل في الشارع؟