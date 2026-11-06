بوسي بتخطف الأنظار بفستان أبيض وشنطة حمراء.. وتكشف تفاصيل ألبومها الجديد

ترفيه

بوسي قررت تدلعنا بمجموعة صور جديدة، وطلت بلوك رقيق جداً بفستان أبيض قصير من غير أكمام وعليه نقوش ورد ملونة. وبصراحة، اختيار الشنطة باللون الأحمر الداكن كان حركة ذكية جداً هي اللي عملت "التاتش" الجذاب في الإطلالة كلها.

بوسي رفعت شعرها لورا واعتمدت مكياج هادي، بس ركزت على الروج الأحمر، ومعاهم إكسسوارات رقيقة وأقراط شيك، فطلعت في الآخر بمظهر بيجمع بين البساطة والأنوثة.

بعيداً عن الموضة، بوسي طايرة من الفرحة بنجاح أغنيتها الجديدة «فلتر»، وبالذات تفاعل الناس معاها على السوشيال ميديا والفيديوهات اللي بيعملوها على أنغام الأغنية. وقالت في لقاء خاص إن ردود الفعل دي هي اللي بتشجعها وبتديها دافع قوي إنها تقدم أعمال أكتر تعجب جمهورها.

أما عن السينما، فبوسي عبرت عن سعادتها بمشاركتها في فيلم «مطلوبة عائليًا» مع نجم الكوميديا عبد العزيز وباقي فريق العمل، وأكدت إنها معتزة جداً بالتجربة دي.

وطبعاً مفيش كلام عن بوسي من غير مزيكا، فكشفت إنها بتستعد حالياً لطرح ألبوم غنائي جديد، هيكون متنوع في ألوانه وموضوعاته، وهيتضمن مجموعة من الأغاني الرومانسية، ومن المقرر إن الألبوم يضم ما بين 8 و10 أغنيات.

تفتكروا الألبوم الجديد هينافس «فلتر» في النجاح ولا بوسي هتركز أكتر على السينما الفترة دي؟