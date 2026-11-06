أنغام مكسرة الدنيا في أوبرا العاصمة الجديدة

ترفيه

أنغام مكملة حالة السعادة في أوبرا العاصمة الجديدة بحفلة تانية الجمعة 6 نوفمبر، بعد ما بدأت السهرة الأولى يوم 4 نوفمبر. الخطة إنها تقدم ميكس من أغانيها القديمة والحديثة، والجمهور أكيد جاهز يتفاعل مع كل أغنية.

ومش بس كده، دي كمان لسه مخلصة ليلة استثنائية على مسرح الأرينا في القاهرة الجديدة، والحفلة كانت "كامل العدد" بجد. السهرة كانت من أقوى اللي حصلت في العاصمة مؤخرًا، وأنغام قدرت تجمع بين الكلاسيكيات والأغاني الجديدة في أداء أثبت إنها في حتة تانية خالص من ناحية الإحساس والرقي الموسيقي.

طبعاً اللوك مكنش ينفع يكون عادي، فظهرت أنغام بإطلالة شيك جداً خطفت الأنظار، وكان معاها توزيع موسيقي حي خلى الأغاني فيها دفء وقوة أكتر، وعملت حالة طربية مميزة خلت الكل يعيش ليلة مش ممكن تتنسي.

تفتكروا إيه أكتر أغنية لأنغام بتخليكم تفصلوا عن العالم؟