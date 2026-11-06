كده نطمن.. محمد الحلو ساب العناية المركزة

ترفيه

الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، طمن الكل وأعلن إن الفنان محمد الحلو خرج من العناية المركزة لغرفة عادية، وتمنى له الشفاء التام في بوست على فيسبوك.

حكاية التعب بدأت لما الفنان محمد الحلو حس بأعراض ذبحة صدرية مفاجئة، ونقلوه فوراً لمستشفى قريب من بيته. وفي قسم الطوارئ حصل توقف مفاجئ في عضلة القلب، وده خلى الدكاترة يستخدموا جهاز التنفس الاصطناعي وصدمات كهربائية عشان ينعشوا القلب.

حمادة الحلو، ابن الفنان، كشف إن والده بدأ يرجع لوعيه ويتفاعل ويتحرك ويتكلم مع أسرته بالتدريج، وإن حالته بتتحسن نسبياً بس لسه تحت الملاحظة الدقيقة.

الفحوصات والقسطرة الاستكشافية كشفت انسداد كلي بنسبة 100% في واحد من الشرايين الرئيسية للقلب، وانسداد بنسبة 90% في الشريان التاني، ده غير جلطة في الشريان التالت. وعشان كده دخل عملية جراحية دقيقة استمرت أكتر من أربع ساعات، ركب خلالها 5 دعامات عشان يرجعوا فتح الشرايين وتدفق الدم الطبيعي.

وفي مستشفى المعادي العسكري، الفريق الطبي أشاد جداً بالسرعة والجهود اللي عملها دكاترة مستشفى المقطم في البداية، ووصفوا اللي حصل إنه "معجزة طبية" لإنقاذ حياته.

ألف سلامة عليه، ويا رب يقوم بالسلامة ويرجع يغني لنا تاني.