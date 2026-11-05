كريم قاسم هيتكرم في جوائز الأفضل عربياً

ترفيه

إدارة حفل «جوائز الأفضل عربياً» قررت تكريم الفنان كريم قاسم في الدورة الرابعة للمهرجان، واللي هتكون يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026. التكريم ده جاي بعد ما كريم عمل شغل عالي في الفترة الأخيرة، وبالأخص في مسلسل "مناعة" وفيلم "القصص".

الناس كانت مبسوطة جداً من أداء كريم لشخصية «منعم» في مسلسل "مناعة" اللي اتعرض في رمضان اللي فات وكان معاه هند صبري. كمان لفت الأنظار بشخصية «شمس» في فيلم "القصص"، اللي أخرجه أبوبكر شوقي وشارك فيه نيللي كريم وأمير المصري.

محمد كرم، رئيس الجمعية العربية الدولية للإعلام والسينما المنظمة للحفل، وقال إنهم بيحتفلوا السنة دي بمرور 25 سنة من الإبداع والتميز في مجالات مختلفة. وأكد إن هدفهم هو تكريم الشخصيات اللي سابت بصمة في ذاكرة الناس، عشان الحفل يكون احتفاء بالتاريخ والإنجازات مش مجرد توزيع جوائز، ويكون يليق بالأسماء اللي صنعت تاريخ الفن والإعلام العربي.

محمد كرم شايف إن الموسم الرابع محطة مهمة في مسيرة «جوائز الأفضل عربياً»، والجمعية بتحاول من خلاله تقدم صورة مشرفة للفن العربي. ومن المتوقع إن الحفل يشهد حضور كبير من نجوم الفن والإعلام من مصر وباقي الدول العربية.