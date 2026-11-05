فليكس وأميرة أديب في «أنا بلاش».. بداية مشروع جديد

ترفيه

مغني الراب فليكس أطلق أغنية جديدة بعنوان «أنا بلاش» مع الفنانة أميرة أديب، ودي أول أغنية في مشروعه الموسيقي الجديد. الفكرة كلها إن فليكس عايز يجرب حاجات مختلفة، فالمشروع ده هيكون عبارة عن مجموعة تعاونات مع فنانين متنوعين من مشهد الراب، وهينزل أغاني تانية الفترة الجاية.

لو بصينا على شغل فليكس مؤخراً، هنلاقي إنه نزل في 2026 ألبوم «مشجر»، وكان فيه 5 أغاني هي «عجباني»، و«فرينش كيس»، و«سحروني»، و«أمها عارفة»، و«موناليزا».

أما أميرة أديب، فبـ«أنا بلاش» بتكمل مشوارها في الغناء اللي بدأته في 2024 بأغنية «كارت محروق» بطابع الراب، وبعدها نزلت «ضلمة ونور». وفي 2025 طرحت أغنية «الراح» وأغنية «أحمد»، ده غير مشروعها الموسيقي «تصبيرة».

أميرة مش غريبة على التعاونات مع الرابرز، لأنها في سبتمبر 2026 تعاونت مع أرسينك ومهيب في أغنية «عايزين منا إيه» بفكرة فنية مختلفة، ودلوقتي بتكمل السلسلة دي مع فليكس.

تفتكروا مين الرابرز اللي فليكس هيجمعهم في مشروعه الجديد؟