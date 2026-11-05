بيومي فؤاد محكمة الأسرة تقبل استئنافه وتخفض أجر المسكن والحضانة

ترفيه

محكمة أسرة مستأنف قصر النيل قبلت الاستئناف اللي قدمه الفنان بيومي فؤاد، وقررت تخفيض قيمة أجر المسكن والحضانة اللي كان المفروض يدفعهم لطليقته.

وكانت المحكمة أصدرت أحكام قبل كده بتلزم بيومي بدفع مصاريف دراسة ابنه، ده غير أجر المسكن والحضانة، ونفقة الصغير، وحتى مصاريف الفرش والغطاء، وكل ده بناءً على القضايا اللي رفعها محامي طليقته.

وعشان الصورة توضح أكتر، محكمة الأسرة استلمت تقرير التحريات عن ممتلكات بيومي فؤاد ومصادر دخله، وده تمهيداً للفصل في مجموعة قضايا تانية رفعتها طليقته بخصوص نفقات الطفل ومستلزماته المعيشية والتعليمية. نيابة الأسرة هي اللي كانت أمرت بالتحريات دي بعد ما سمعت شهود الإثبات والنفي عشان تعرف الوضع المالي الحقيقي للفنان وتضيف النتائج لملفات القضايا.

من ناحيتها، طليقة بيومي فؤاد أكدت إنها حصلت مؤخراً على حكم بالولاية التعليمية للطفل، وقالت إنها كانت بتتحمل كل المصاريف لوحدها الفترة اللي فاتت لأن مفيش أي تسوية ودية حصلت بين الطرفين.

وعلى حسب كلامها، محاولات الصلح استمرت فترة بس منجحتش، لأن بيومي -بناءً على تصريحاتها- أظهر عدم قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية المطلوبة، وده اللي خلاها تلجأ للقضاء عشان تضمن حقوق الطفل القانونية. حتى المحامي بتاعها حاول يوصل لحل ودي ينهي النزاع بعيد عن المحاكم، بس للأسف مفيش اتفاق وصلوا له.