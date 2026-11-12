ظافر العابدين بالجبس في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 47

ترفيه

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدأ دورته الـ 47 بحضور عدد كبير من النجوم، وكان لافتاً جداً حضور ظافر العابدين وهو مصاب بكسر في ساقه وظاهر بالجبس، بس حضر حفل الافتتاح.

حضر الحفل يسرا وليلى علوي، وعبير صبري، وهبة مجدي، ومي كساب، ودرة، ورشا مهدي، وصدقي صخر، وهاجر الشرنوبي، وشريف منير، وداليا البحيري، وآسر ياسين.

المهرجان اللي بيرأسه الفنان حسين فهمي اختار الفيلم الأمريكي «I Play Rocky» للمخرج بيتر فاريلي عشان يكون فيلم الافتتاح. الفيلم بيجسد فيه الممثل أنتوني إيبوليتو شخصية سيلفستر ستالون، وبيشارك في بطولته مات ديلون، وآناصوفيا روب، وبي جيه بيرن، وتوبي كيبل، وترايسي ليتس، وجاي دوبلاس، وكيكي سيتو، والعمل من تأليف بيتر جامبل.

الدورة الـ 47 من المهرجان مكملة لحد 20 نوفمبر 2026، والاحتفال السنة دي مميز لأن المهرجان بيتم 50 سنة على تأسيسه، من ساعة ما بدأت أول دورة سنة 1976 عشان يفضل واحد من أهم المهرجانات في المنطقة العربية وأفريقيا.

تفتكروا مين اللي هيخطف الأنظار أكتر في الأيام الجاية؟