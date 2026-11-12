ماجد المصري في مهرجان القاهرة: شادية جميلة الجميلات وفيلم المرأة والساطور لسه في الذاكرة

ترفيه

ماجد المصري أكد إنه حريص جداً على حضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشايف إن المهرجان ده هو المكان اللي بيجمع صناع السينما والفنانين من كل حتة في العالم، ودي فرصة ذهبية عشان يتعرفوا على ثقافات مختلفة.

وفي لقائه مع سالي شاهين على قناة «dmc» من على هامش المهرجان، قال ماجد إن وجود الفنانين ضروري عشان يرحبوا بالدول المشاركة، لأن المهرجان في الأساس هو بتاع صناع السينما.

وأشاد ببوستر المهرجان، ووصف الفنانة شادية اللي صورتها على البوستر بأنها «جميلة الجميلات».

وبالرجوع لذكرياته السينمائية، افتكر ماجد المصري واحد من أهم مشاهده في فيلم «المرأة والساطور» مع الفنانة نبيلة عبيد، وهو مشهد تحقيقه معاها وهو في شخصية رئيس المباحث. وحكى إن المخرج الراحل سعيد مرزوق هو اللي وجهه يستخدم أسلوب السرعة والضغط في الكلام وقت التحقيق، وده اللي خلى المشهد يطلع بالشكل المميز ده.

أما عن اللي جاي، فكشف ماجد عن مشروع فني لم يُحسم بعد، بس الفكرة بتدور حول طبيعة العلاقة بين الراجل والست جوه الأسرة المصرية، وإزاي يكون التعامل بينهم راقي وبعيد عن أي سلبيات.

تفتكروا المشروع الجديد ده هيكون دراما اجتماعية تقيلة ولا حاجة خفيفة؟