أسماء جلال داخلة رمضان 2027 بأول بطولة مطلقة في «ميس هناء»

ترفيه

أسماء جلال داخلة على تجربة جديدة خالص بمسلسل «ميس هناء»، ودي هتكون أول بطولة مطلقة ليها في الدراما التليفزيونية. الشركة المنتجة حددت يوم السبت المقبل ميعاد لبدء تصوير أول مشاهد العمل، بعد ما خلصوا معاينة أماكن التصوير واللمسات الأخيرة في التحضيرات.

قبل ما يبدأ التصوير، أبطال المسلسل عملوا بروفات ترابيزة في الأيام اللي فاتت جمعت كل الفنانين اللي بيقدموا الأدوار الرئيسية. أسماء جلال قدرت تتفرغ للعمل ده بعد ما خلصت تصوير كل مشاهدها في فيلم «الفيل ع الدرفيل» مع أحمد فهمي، وكمان بعد ما انتهت من عرض مسرحي كان مرتبط بيها الشهر اللي فات.

المسلسل مكون من 15 حلقة، ومن تأليف إياد صالح وإخراج سلمى الكاشف، وإنتاج شركة TVision للمنتج طارق الجنايني. ومن المقرر إنه يتعرض على شاشات المتحدة في موسم دراما رمضان 2027.

وبالنسبة لطاقم العمل، فالمسلسل بيضم مجموعة من النجوم زي أحمد خالد صالح، وفيدرا، وسما إبراهيم، وأحمد رضوان، وسارة عبد الرحمن، ودونا إمام، بالإضافة للطفلين آسر أحمد حمدي وحسين معتز.

بعيداً عن «ميس هناء»، أسماء جلال لسه مخلصة تصوير فيلم «الفيل ع الدرفيل» في قبرص، والفيلم ده بيجمعها بأحمد فهمي ومعاهم حاتم صلاح ورحاب الجمل وغادة إبراهيم، وفيه ظهور لضيوف شرف زي عمرو يوسف وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وميشيل ميلاد، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ده بعد ما كانت أسماء غابت عن رمضان اللي فات، وكانت آخر مشاركة درامية ليها في 2025 بمسلسل «أشغال شقة جداً» مع هشام ماجد ومصطفى غريب وشيرين وسلوى محمد علي وحازم إيهاب، وكان من تأليف خالد دياب وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

تفتكروا أول بطولة مطلقة لأسماء جلال هتعمل قلق في رمضان 2027؟