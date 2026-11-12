بيج ياسمين خارج «نجم الموسم» بقرار من النقابة

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نقابة المهن التمثيلية في مصر استبعدت البلوغر ولاعبة كمال الأجسام بيج ياسمين من مسلسل «نجم الموسم» اللي هيتعرض في رمضان 2027. الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن الرفض ده وأكد إن صناع المحتوى مش مسموح لهم يشاركوا في الأعمال الدرامية من غير الالتزام بضوابط مزاولة مهنة التمثيل.

القصة بدأت لما بيج ياسمين أعلنت انضمامها للمسلسل اللي بيقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي، ونشرت على فيسبوك صور وفيديو وهي بتوقع العقود، وكانت متحمسة لتقديم دور تفتكر إنه هيعجب كل الناس. بس القرار ده رجّع الجدل تاني عن فكرة استعانة شركات الإنتاج بالبلوغرز ومشاهير السوشيال ميديا بدل الممثلين المحترفين.

في نفس التوقيت، الفنانة لقاء سويدان وجهت انتقادات للنقابة بسبب مشاركة أشخاص مش مقيدين في جداولها في أعمال فنية من غير تصاريح، وأشرف زكي رفض الكلام ده وأكد إن النقابة متمسكة بالقواعد المنظمة للمهنة.

مسلسل «نجم الموسم» لسه في مرحلة التحضيرات لبدء التصوير عشان يلحق عرض رمضان 2027، وهو عمل كوميدي من 15 حلقة. بيشارك في البطولة بجانب أحمد فهمي كل من ياسمين رئيس، وأحمد رمزي، وبيومي فؤاد. المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج حسين المنباوي، وتأليف ورشة كتابة Exi التابعة لأحمد فهمي.