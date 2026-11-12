هالة صدقي في مواجهة يوتيوبر.. وموعد المحاكمة 18 فبراير

ترفيه

محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة حددت جلسة 18 فبراير 2027 عشان تكون أولى جلسات محاكمة يوتيوبر شهير، بعد ما اتهم بالتشهير والسب والقذف في حق الفنانة هالة صدقي عبر السوشيال ميديا.

القصة بدأت لما هالة صدقي قدمت بلاغ رسمي للإدارة العامة لمباحث التكنولوجيا، وقالت إن اليوتيوبر «ي .م» نشر مقطع صوتي منسوب لطليقها، المقطع ده كان فيه إساءات ووقائع مشينة في حقها. ومن ناحية تانية، طليقها دخل على الخط ونشر بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نفى فيه صحة التسجيل ده تماماً، وأكد إن اللي بيحصل ده هدفه بس الإساءة لوالدة أولاده.

الموضوع مخلصش عند البلاغ، لأن المستشار الدكتور شريف حافظ محامي الفنانة حضر قدام نيابة الهرم في التحقيقات اللي اتسجلت برقم 211 لسنة 2026 جنح اقتصادية. حافظ قدم حافظة مستندات فيها «فلاشة ميموري» عليها فيديو الاتهام، ومعاها روابط قناة اليوتيوب والمنشورات الخاصة بالمتهم، واتهمه بإساءة استخدام السوشيال ميديا وجرائم سب وقذف.

النيابة العامة في الآخر أحالت المتهم لمحكمة جنح الاقتصادية، بناءً على مواد اتهام كتير في قانون العقوبات (166 مكرر، 171، 302، 306، 308)، والمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات، والمادتين 25 و27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.