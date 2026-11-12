خريطة رمضان 2027 بدأت تظهر.. ومحمد رمضان راجع بعد غيبة

ترفيه

السباق بدأ فعلاً والبلاتوهات اتملت بالنجوم مع انطلاق تصوير مجموعة مسلسلات بتنافس في موسم رمضان 2027. الخريطة بدأت توضح بمنافسة قوية بين مسلسلات البطل الشعبي والكوميديا، وفيها رجوع لنجوم بعد غياب، واستمرار نجوم تانية في البطولة، وكمان ناس داخلة سنة أولى بطولة. القائمة دي لسه مبدئية وممكن تزيد أو تنقص، وفي أعمال بدأ تصويرها فعلاً وأعمال تانية أُعلن عنها بس لسه مابدأتش، وممكن بعضها يخرج من السباق.

أبرز المفاجآت هي رجوع محمد رمضان لجمهوره بعد غياب من وقت مسلسله "جعفر العمدة". راجع بمسلسل عشماوي المكون من 20 حلقة، وبيشاركه البطولة يسرا اللوزي، باسم سمرة، سيرين عبد النور، إسعاد يونس، انتصار، يوسف رأفت، وجيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي.

أما أحمد العوضي فهينافس بمسلسل سلطان الديب المكون من 30 حلقة، ووعد جمهوره إن العمل ده هيكون أفضل من كل اللي قدمه قبل كده. المسلسل بطولة العوضي مع رانيا يوسف، سوسن بدر، يارا السكري، خالد محمود، ومحمود عبد المغني، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

وبالنسبة لعشاق المداح، السلسلة شكلها مش هتخلص، لأن حمادة هلال راجع في رمضان 2027 بمسلسل المداح 7: أسطورة السبعة. المسلسل 30 حلقة، وبيشاركه البطولة فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

مي عمر مكملة في تقديم البطولة وبعيدة تاني عن زوجها محمد سامي، وبتقدم مسلسل حليمة جبران المكون من 30 حلقة، وبطولة هاني عادل، حازم إيهاب، إنجي المقدم، وبسنت شوقي، من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير.

وفي سكة تانية خالص، في مسلسل "بين الشك واليقين" اللي بيناقش السيرة الذاتية للمفكر الراحل دكتور مصطفى محمود. المسلسل مكون من جزئين، والجزء الأول 15 حلقة وهو اللي هيتعرض في رمضان 2027.

تفتكروا مين اللي هيكسب الرهان المرة دي ويسيطر على التريند؟