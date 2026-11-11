حمزة دياب بقى بطل في صندوق الأمم المتحدة للسكان

ترفيه

صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر اختار الممثل حمزة دياب عشان يكون واحد من أبطال الصندوق، والهدف من الخطوة دي إنه يستخدم صوته وتأثيره عشان يرفع الوعي العام ويسلط الضوء على قضايا الشباب ويشجع التغيير الإيجابي في كل أنحاء مصر.

المشاركة دي هتستمر لمدة سنتين، وهيركز فيها حمزة على ملفات محددة زي قيادة الشباب، والتوعية بالصحة النفسية، وكمان تعزيز فكرة الذكورة الإيجابية بين الشباب، ودي قضايا اجتماعية هو مهتم بيها جداً.

حمزة، اللي عنده 20 سنة، بقى اسم معروف في الدراما والسينما المصرية والعربية بعد ما ظهر في أعمال كتير، منها مسلسل "كامل العدد"، والدراما الشبابية "إذما" و"50/50"، ومؤخراً مسلسل "طالع نازل".

الموضوع ده جزء من "سياسة المؤثرين والمدافعين" العالمية اللي بيطبقها الصندوق، عشان يوصل لصوت أكبر من خلال الشراكة مع الشخصيات العامة اللي تقدر تروج لأهداف الصندوق.

في مصر، الصندوق شغال مع الشباب عشان يدعم تمكينهم وقيادتهم، ويخليهم يشاركوا بشكل فعال في القرارات اللي بتأثر على حياتهم ومجتمعاتهم، ده غير دعمه للصحة النفسية والرفاهية للشباب، ومطالبته بتوفير المعلومات والدعم اللازم في المجال ده.

خطوة حلوة من حمزة إنه يستغل شهرته في حاجة تفيد جيله، يا ترى مين تاني من النجوم ممكن نشوفه في مبادرات زي دي؟