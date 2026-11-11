الريد كاربت جاهزة.. دار الأوبرا بتخلص تجهيزات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ترفيه

دار الأوبرا المصرية خلصت تجهيزاتها النهائية عشان تستقبل حفل افتتاح الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اللي اتعمل مساء 11 نوفمبر 2026 على المسرح الكبير، وكان المهرجان برئاسة الفنان حسين فهمي.

التحضيرات كانت على قدم وساق في الساعات اللي سبقت الحفل، وتحديداً داخل المسرح الكبير ومحيطه، عشان يجهزوا لاستقبال نجوم الفن والإعلام وصناع السينما. وطبعاً أهم حاجة هي السجادة الحمراء «الريد كاربت» اللي كانت تجهيزاتها قربت تخلص عشان النجوم يتصوروا عليها قبل ما تبدأ الفعاليات.

الدورة دي ليها وضع خاص لأن المهرجان بيحتفل بمرور 50 سنة على تأسيسه، واختاروا لها عنوان «خمسون عامًا.. من حكاية اسمها القاهرة»، وفعاليات الدورة دي مستمرة في الفترة من 11 لحد 20 نوفمبر 2026.

للي مش عارف، المهرجان ده تأسس سنة 1976 وهو واحد من أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو الوحيد في المنطقة المعتمد ضمن الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، وبيتعمل كل سنة تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية كمنصة بتجمع السينما المصرية والعالمية وتدعم المواهب الجديدة.

يا ترى مين اللي خطف الأنظار في الـ Red Carpet المرة دي؟