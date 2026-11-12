شهيرة في مهرجان القاهرة السينمائي: شادية أهم نجمة في تاريخنا

ترفيه

الفنانة شهيرة ظهرت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعبرت عن إعجابها الكبير بالبوستر اللي عليه صورة الفنانة شادية، وقالت إنها بتشوف شادية أهم نجمة في تاريخ السينما المصرية كلها.

وفي كلامها مع قناة «dmc» على هامش المهرجان، شهيرة وضحت إن شادية قدمت أدوار متعددة ومناسبة لشخصيات مختلفة، وذكرت إنها شاركت معاها في تلات أفلام.

أما عن سبب حضورها، فقد أكدت شهيرة إن وجودها جاي تضامناً مع المهرجان وتقديرًا لمكانة الفنان حسين فهمي، ومجهوده عشان المهرجان يطلع في أفضل صورة في دوراته المختلفة. وأضافت إنها جت عشان تدعم مهنتها وزمايلها، لأنها لسه مرتبطة بالسينما وبتحب تدعم أي فعاليات تخصها.

بصراحة، لفتة حلوة من شهيرة إنها تفتكر شادية وتديها حقها في التقييم ده، والتقدير المتبادل بين الفنانين هو اللي بيدي للمهرجانات روح.