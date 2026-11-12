مصطفى كامل سلّم وزير الثقافة السابق "فلاشة" ضد مطربي المهرجانات

ترفيه

الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، كشف تفاصيل تحركه ضد مطربي المهرجانات الذين يقدمون محتوى خارجاً. النقيب حكى إنه راح بنفسه من حوالي سنة ونصف ومعاه وفد من مجلس النقابة لمكتب وزير الثقافة السابق أحمد فؤاد هنو، وسلمه «فلاشة» وملف فيه أسماء ولينكات لمطربي مهرجانات بيقدموا محتوى وصفه إنه «مسف» وخارج على يوتيوب.

مصطفى كامل طلب وقتها من الوزارة وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية إنهم يحركوا دعاوى قضائية ضد الناس دي بناءً على صفة الضبطية القضائية. وبحسب كلامه، التنسيق ده جاب نتيجة فعلاً في ملاحقة المخالفين قضائياً، ومن ضمن اللي حصل مؤخراً إيقاف وحبس إسلام كابونجا.

أما عن المطالبات بحذف الأعمال دي من على الإنترنت، فالنقيب وضح إن صلاحيات النقابة محدودة بالقانون وبتمشي بس مع الأعضاء وحاملي التصاريح الرسمية عن طريق الوقف أو الشطب أو الغرامة، لكن التعامل مع منصات السوشيال ميديا والناس اللي مش أعضاء في النقابة هو تخصص جهات إنفاذ القانون زي وزارة الداخلية والنيابة العامة.

تفتكروا الفلاشة هي الحل السحري عشان ننضف اليوتيوب فعلاً؟