يسرا راجعة لـ «شقو 2»..

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يسرا مكملة معانا في المغامرة، ورسمياً انضمت لأبطال الجزء التاني من فيلم «شقو»، اللي هيكون عنوانه «شقو 2 – شبنش مراكش». الشركة المنتجة أكدت الخبر على «إنستجرام» بصورة بتجمع يسرا مع المنتج أحمد السبكي والمخرج كريم السبكي، وأعلنوا إن الاستعدادات بدأت عشان يصوروا العمل قريب.

الجميل إننا هنشوف رجوع نجوم الجزء الأول اللي اتعرض في موسم عيد الفطر السينمائي 2024، وعلى رأسهم عمرو يوسف ومحمد ممدوح، ومعاهم دينا الشربيني وأمينة خليل وعباس أبو الحسن. يسرا كانت في الجزء الأول ضيفة شرف في دور «الدكتورة درية» اللي كانت بتحرك الخيوط والعمليات الإجرامية،

الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي، والفريق حالياً بيخلص تحضيراته عشان يبدأوا تصوير.

وبعيداً عن «شبنش مراكش»، يسرا مش مديّة لنفسها راحة خالص. في ديسمبر الجاي هينزل فيلم «بنات فاتن» في السينمات، وده بيجمعها بهدى المفتي وباسم سمرة ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك وبسمة نبيل وحمدي هيكل، مع ظهور حسن مالك كضيف شرف. الفيلم ده من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، ومحمد نادر هو اللي بيخرجه، وإنتاج علي بني حمد، وميدو عماد هو المنتج المنفذ.

أما في الدراما، فإحنا مستنيين مسلسل «قلب شمس»، ودي أول تجربة تمثيلية للمخرج محمد سامي اللي هو كمان اللي ألف وأخرج وبيمثل في العمل. المسلسل رومانسي وبمشاركة درة وإنجي المقدم وسوسن بدر ومحمود قابيل وانتصار.