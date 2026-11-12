نوران ماجد خطفت الأنظار بالأحمر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ترفيه

نوران ماجد لفتت الأنظار في حفل افتتاح الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وظهرت على السجادة الحمراء وسط مجموعة من النجوم وصناع السينما.

نوران اختارت فستان أحمر، وبصراحة الإطلالة كانت جذابة وفيها رقة وأنوثة عالية، واللون الأحمر دايمًا بيبقى رهان كسبان في المناسبات دي.

للي مش عارف، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو واحد من أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو الوحيد في المنطقة اللي واخد تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام في باريس.

تفتكروا اللون الأحمر كان أنسب اختيار لنوران في الافتتاح ولا كان فيه لون تاني ممكن يبرز أكتر؟