فريدة بنتها بتعمل فرح في مكان أثري.. رانيا فريد شوقي بتجهز للزفاف

ترفيه

الفنانة رانيا فريد شوقي بتستعد للاحتفال بزفاف بنتها الكبرى «فريدة» لشاب من خارج الوسط الفني، والحفلة هتكون يوم 20 نوفمبر في واحد من الأماكن الأثرية في القاهرة، ومن المتوقع إن نجوم كتير من الوسط الفني يحضروا المناسبة.

الحفلة مش هتكون مجرد زفة، دي هيكون فيها فقرات فنية مختلفة ومجموعة من نجوم الغناء هما اللي هيحيوا الليلة. ده بعد ما رانيا فضلت إن عقد القران يكون بسيط جداً، وبدون أي احتفالات، واكتفت بدعوة عدد قليل من الأهل والأصدقاء.

عقد القران حصل من أربعة أيام في مسجد مشهور بالقاهرة، وحضره والد العروسة مصمم الرقصات عاطف عوض، ومعاهم الفنانات ناهد السباعي وداليا البحيري وشخصيات تانية.

بعيداً عن أجواء الأفراح، رانيا فريد شوقي داخلة على مرحلة تصوير مسلسل جديد اسمه «عمرة رمضان» في الفترة اللي جاية. المسلسل دراما اجتماعية كوميدية من 10 حلقات، وبيركز على قصص إنسانية وقيم الترابط والتكاتف ومساندة الناس لبعض في حياتهم اليومية.

المسلسل بيجمع كوكبة من الفنانين زي صبري فواز، محسن محيي الدين، شريف الدسوقي، ميرنا وليد، نورهان شعيب، ألفت عمر، أشرف طلبة، أمير صلاح الدين، أحمد منير، علاء زينهم، مصطفى شوقي، وإسلام الزير، بجانب وجوه شابة. العمل من تأليف محمد عبدالسلام وإخراج محمد خضري وإنتاج علاء الزير، وكان من المقرر عرضه ضمن موسم «الأوف سيزون» على إحدى المنصات الرقمية.

يا ترى مين من النجوم اللي هنشوفهم في الفرح هيكون «نجم السهرة» بستايله؟