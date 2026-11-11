يوسف عباس هيعمل مزيكا افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ترفيه

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اللي بيرأسه الفنان حسين فهمي، أعلن عن تعاقده مع الموسيقار العراقي يوسف عباس عشان يألف الموسيقى الخاصة بحفل افتتاح الدورة 47. المهرجان هيبدأ من 11 نوفمبر لحد 20 نوفمبر 2026، وعباس مش بس هيعمل مزيكا الافتتاح، ده كمان هيجهز موسيقى الفواصل والفقرات المختلفة وفعاليات السجادة الحمراء.

حسين فهمي وقع العقد مع يوسف عباس اللي هيتولى إعداد الهوية الموسيقية للافتتاح وعدد من الفعاليات الرئيسية، عشان يدي للمهرجان حضور مميز في أجواء الاحتفالات، خصوصاً إن المهرجان بيحتفل السنة دي بمرور 50 سنة على تأسيسه.

المشاركة دي جاية عشان المهرجان عايز يستعين بتجارب فنية بتجمع بين الخبرة والإبداع، وتأكيد على العلاقة القوية بين السينما والموسيقى كعنصر تعبيري بيشكل الحالة الشعورية والبصرية للفعاليات. ومن ناحيته، يوسف عباس عبّر عن سعادته الشديدة بالمساهمة دي تقديراً لمكانة المهرجان وتاريخه، وإيماناً بدوره في دعم الفنون والتواصل بين المبدعين في العالم.

يوسف عباس معروف بتجاربه المتنوعة في الموسيقى التصويرية للأعمال السينمائية والتليفزيونية العربية والدولية، وبيمزج في شغله بين المقامات الشرقية والتوزيع الأوركسترالي المعاصر. ومن أشهر أعماله الموسيقى التصويرية للمسلسل الأمريكي «High Value Target: The Hunt for Saddam»، وشارك في أعمال درامية مصرية زي «تلت التلاتة» و«إعلام وراثة»، ده غير خبرته في العزف على العود وتوظيفه في مؤلفاته.

المشاركة دي ليها أهمية خاصة لأن المهرجان بيحتفل بمرور 50 سنة على انطلاقه من أول دورة ليه سنة 1976. المهرجان اللي بيتقام سنوياً برعاية وزارة الثقافة المصرية، بيعتبر من أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ومعتمد رسمياً من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، وبيشتغل كمنصة لتقديم أحدث التجارب السينمائية العالمية ودعم المواهب الجديدة والحوار الثقافي.