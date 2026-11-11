محمد رمضان "متجوز" 3 في مسلسل عشماوي

ترفيه

محمد رمضان داخل على موسم رمضان 2027 بمسلسل «عشماوي»، والمخرج بيتر ميمي قرر يفك "السر للغاية" وينشر صور بتعلن انضمام تلات فنانات هيقوموا بدور زوجات بطل العمل. سيرين عبد النور هتقدم شخصية «شيرين الناصر»، ويسرا اللوزي هتجسد دور «صابرين»، أما سارة التونسي فهتظهر بشخصية «سوما القرش».

الحقيقة إن اختيار سيرين عبد النور لافت، لأن ده أول تعاون درامي ليها مع محمد رمضان، والخطوة دي بترجعها تاني للمسلسلات المصرية. سيرين أكدت إنها تعاقدت فعلاً على المسلسل وبتجهز نفسها للسفر لمصر عشان تبدأ تصوير، وشكرت جمهورها على الترحيب برجوعها للدراما المصرية.

أما عن الحكاية، فمحمد رمضان هيجسد دور «خليفة»، وهو أب لثلاث بنات بيشتغل في تنفيذ أحكام الإعدام بمصلحة السجون، وعشان كدة معروف بلقب «عشماوي». الحكاية هتاخد منحنى تاني لما واحدة من بناته تقع في أزمة تقلب حياة الأسرة كلها وتدخله في صراعات عائلية وقانونية معقدة.

قائمة الممثلين في المسلسل زحمة ومجمعة نجوم كتير، منهم باسم سمرة، وإسعاد يونس، وانتصار، وهناء الشوربجي، وعصام السقا، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، ومحمد عبد الحافظ، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، وميمي جمال. ومش بس كدة، المخرج محمد سامي كمان هيظهر في العمل كضيف شرف.

تخيلوا رمضان وهو بيقوم بدور "عشماوي" الحقيقي، تفتكروا مين في التلات زوجات اللي هيعملوا أكتر مشاكل في المسلسل؟