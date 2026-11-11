خناقة رواتب في الزمالك.. الدباغ وبانزا بيهددوا بإنذارات رسمية

ترفيه

خالد الغندور طلع في برنامجه "ستاد المحور" وكشف عن تفاصيل مش مريحة جوه نادي الزمالك. المصادر بتقول إن الثنائي عدي الدباغ وشيكو بانزا وصلوا لمرحلة الاستياء بسبب تأخر رواتبهم الفترة اللي فاتت، وبالرغم من الوعود الكتير إن المستحقات هتتصرف، إلا إن مفيش حاجة حصلت على أرض الواقع.

اللاعبين مأكتفوش بالسكوت، بل اتكلموا مع عبد الناصر محمد مدير الكرة ووضحوا إنهم مش هيسكتوا على حقوقهم المالية. التهديد المرة دي واضح وصريح: لو الوعود دي ماتنفذتش، هيلجأوا للطرق القانونية وهيبعتوا إنذارات رسمية للنادي.

بصراحة، حوار الوعود اللي مابتتحققش ده بقى فيلم مكرر، . يا ترى الزمالك هيلحق يحل الأزمة دي قبل ما تتحول لخناقة قانونية رسمية؟