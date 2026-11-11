فدوى عابد ترفض الزواج رغم ضغوط والدتها في رمضان 2027

ترفيه

فدوى عابد انضمت لمسلسل "الخاطبة" اللي ببطولة أمينة خليل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2027. فدوى هتلعب دور بنت الفنانة عارفة عبد الرسول، وهتجسد شخصية بنت رافضة فكرة الجواز تماماً، رغم إن والدتها مش سايبة حقها في الطلبات والمطالب الكثيرة.

وعشان الأم مابتستسلمش، أحداث المسلسل هتاخدنا لمرحلة تانية لما الأم تقرر تروح لـ أمينة خليل، اللي بتقوم بدور "الخاطبة"، عشان تدور لها على عريس. العمل بيقدم إطار درامي تشويقي بيناقش إزاي التكنولوجيا وسرعة العصر أثروا على العلاقات الإنسانية وطرق التعارف والارتباط بين الأجيال المختلفة، وبتقدم معالجة عصرية لمهنة الخاطبة القديمة.

ده مش العمل الوحيد لفدوى عابد في رمضان 2027، لأنها هتشارك كمان في مسلسل "مصطفى محمود: بين الشك واليقين" في دور والدة حمزة العيلي، اللي بيقوم بدور مصطفى محمود في مرحلة النضج.

وعلى سيرة الأعمال اللي خلصت، فدوى علقت على نجاح مسلسل "50/50" اللي انتهى عرضه يوم الخميس الماضي على منصة "يانجو بلاي"، وكانت فدوى ظهرت فيه كضيفة شرف. فدوى قالت إنها توقعت نجاح العمل من البداية بسبب تركيبة الأبطال وتنوعهم، خاصة اجتماع كندة علوش وانتصار مع وجوه شابة زي ياسمينا العبد وحمزة دياب ومعتز هشام، وده اللي خلى العمل جذاب في رأيها.

أما عن تجربتها مع كندة علوش، ففدوى أكدت إنها كانت سعيدة جداً بالتعاون ده، ووصفته بأنها فنانة لطيفة وطيبة وإن كل الفنانين بيحبوا يشتغلوا معاها.