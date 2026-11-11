تووليت واخد أغانيه ورايح نيويورك.. بس في خناقة في السكة

ترفيه

تووليت مسافر نيويورك عشان يحيي حفلة غنائية يوم 13 نوفمبر، وهيقدم فيها باقة متنوعة من أغانيه المعروفة وأغنيات من ألبومه الجديد.

الألبوم ده اللي لسه نازل فيه 10 أغاني متنوعة.

بس الحفلة دي جاية في وقت فيه دراما، لأن الملحن وليد سعد دخل في خناقة مع تووليت واتهمه إنه سرق لحن أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا" اللي غنتها الفنانة لطيفة سنة 2009. وليد سعد شايف إن التراك الدعائي اللي تووليت عمله لإحدى الشركات مأخوذ من لحنه، والأغنية من كلمات نادر عبد الله.

وليد سعد كتب على تويتر إن التراك الجديد مسروق من لحن الأغنية، وإنه اتسرق في أغاني كتير قبل كده وإن "المشهد ده لازم ينتهي".

بصراحة حركة صعبة إن المطرب يكون طالع على مسرح في نيويورك وفي نفس الوقت فيه اتهام صريح بالسرقة زي ده، تفتكروا تووليت هيرد ولا هيطنش ويركز في الحفلة؟